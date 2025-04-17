Дончича слили, но «Даллас» упрямо стоит на своём. Пусть весь мир смеётся — им всё равно

Что касается будущего клуба после этой сделки, то оно выглядит как игра в рулетку. Даже если Дэвис каким-то чудом останется здоров и выйдет на свой максимальный уровень, команде всё равно будет не хватать креативности, гибкости и стабильности, которые приносил Дончич. А отсутствие классного разыгрывающего — это, по сути, дыра в атакующей системе, которая может стать роковой в условиях жестокой конкуренции на Западе. И это ещё не всё: такие сделки оставляют след на репутации клуба. Когда команда без видимых причин прощается с франчайз-звездой, это вызывает справедливые вопросы у остальных игроков лиги. Свободные агенты и их агенты начинают смотреть на клуб с подозрением. Репутационные потери в этом случае могут стать бомбой замедленного действия, последствия которой будут ощущаться ещё долго. Рано или поздно владельцы-новички это поймут.