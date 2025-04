Тюрьмы он не боялся, а вот жены — ещё как. Вот что скрывал отец Коби Брайанта

Но стоит вернуться к началу. Джо Брайант ещё до НБА заставил всех говорить о себе. В университете La Salle он был настоящей машиной на площадке. В 1975 году он привёл свою команду к победе в Восточной конференции и вывел её в национальный турнир NCAA. Тогда же его признали самым ценным игроком на Sugar Bowl Classic. По итогам университетской карьеры Брайант занял седьмое место в истории команды по количеству подборов (11,9 за матч) и девятое — по среднему числу очков (20,7). Его стиль игры был как искусство — плавный, техничный, с филигранной работой без мяча и умением предугадывать ход встречи. Именно тогда он получил своё культовое прозвище Желебин (Jellybean). Одни говорят, что это из-за его любви к сладкому, другие — из-за того, как он скользил по паркету, будто желе, напоминая старую песню Чамми Макгрегора и Джорджа Уильямса: «It must be jelly, 'cause jam don’t shake like that».