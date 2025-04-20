Вы этого явно не ожидали. Плей-офф НБА начался с внезапного разгрома

В концовке первой четверти и в начале второй «Милуоки» стал играть зонную защиту. «Индиана» нашла ответ: игроки совершенно легко врывались под кольцо, набирая очки в «краске». Игрой второго юнита «иноходцев» руководил Ти Джей Макконнелл, который не только отдавал передачи, но и сам постоянно попадал в цель. Основные составы снова вернулись на паркет после небольшого отдыха. Адетокунбо раз за разом шёл в проход, хозяевам ничего не оставалось, кроме как фолить на греке. Впрочем, реализация штрафных у Янниса в этот вечер была ужасной — на тот момент он реализовал лишь четыре броска из 10 (40%). Халибёртон, Нембард и Паскаль Сиакам творили магию на паркете. Эта троица генерировала огромное количество очков в нападении и на полную отрабатывала в обороне. «Иноходцы» не могли остановить Адетокунбо, но великолепно держали остальных. Хозяева деклассировали оппонента со счётом 34:18 во второй четверти. Нембард под конец отрезка положил «трёху», доведя количество набранных очков до 15. Эндрю промахнулся лишь раз с игры (семь из восьми).