Олимпийский чемпион по баскетболу устроил драку в суши-ресторане

Также TMZ опубликовал видео из ресторана, на котором баскетболист набрасывается на лежащего на полу мужчину. Когда посетитель поднимается, он начинает требовать вернуть ему телефон, а Дерозан в ответ снова бросается на него. Видео заканчивается тем, что игрок отходит в другую часть ресторана, а мужчина, с которым у него произошла драка, продолжает кричать.