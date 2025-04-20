Олимпийский чемпион по баскетболу устроил драку в суши-ресторане

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Баскетболист «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан стал участником драки в суши-ресторане, сообщает TMZ.
Инцидент произошел в пятницу вечером в ресторане города Калабасас (штат Калифорния, США). Как заявил свидетель инцидента, конфликт начался с того, что один из посетителей поднес к лицу спортсмена телефон с включенным фонариком. Дерозан выбил телефон из рук, после чего началась потасовка.
Также TMZ опубликовал видео из ресторана, на котором баскетболист набрасывается на лежащего на полу мужчину. Когда посетитель поднимается, он начинает требовать вернуть ему телефон, а Дерозан в ответ снова бросается на него. Видео заканчивается тем, что игрок отходит в другую часть ресторана, а мужчина, с которым у него произошла драка, продолжает кричать.
По словам свидетеля, посетитель ресторана получил травмы. После драки он сел в машину скорой помощи. Полиция подтвердила, что выезжала по вызову в ресторан. Ведется расследование инцидента.
Дерозану 35 лет. Он перешел в «Сакраменто» в 2024 году. На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2009 года игрок был выбран «Торонто Рэпторс» под общим девятым номером. Также Дерозан выступал за «Сан-Антонио Спёрс» и «Чикаго Буллз». В составе сборной США баскетболист стал олимпийским чемпионом 2016 года в Рио-де-Жанейро и победителем чемпионата мира — 2014 в Испании.