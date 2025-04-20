Это была экзекуция. Плей-офф НБА не видел такого кошмара очень давно!

На арене в Оклахоме зрители ещё только искали свои места, а у «Мемфиса» уже начинались проблемы. Команда вышла на первый матч с лучшим коллективом Запада так, будто это очередная разминка в регулярке: без плана, без энергии и, кажется, без понимания, что на дворе плей-офф. Защита разваливалась на простейших эпизодах, нападение топило себя с первых владений. А когда напротив тебя самая быстрая, дерзкая и глубокая команда конференции, за это приходится платить моментально.