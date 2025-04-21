Борьба за MVP в НБА. Кризис американского жанра или тонкий глобалисткий расчет?

Титул MVP регулярного чемпионата НБА ценится больше, чем титул MVP финальной серии. Финальную серию можно отыграть, как в последний раз, и внести свое имя в статус живых легенд. Самый свежий пример — это Андре Игудала, «уничтоживший» Леброна Джеймса в 2015 году. Или мало кто сможет вспомнить титул MVP финала 1981 года, которого удостоился Седрик Максвелл. В той же категории — Деннис Джонсон (1979) и Джо Джо Уайт (1976). Это были яркие вспышки, которые вывели людей на олимп. Но этот олимп был разовым. Чтобы стать MVP регулярного чемпионата, надо весь сезон показывать топовый баскетбол. Хотя этот титул и не говорит о том, что игрок станет победителем по жизни. Тут сразу на ум приходят кандидатуры Аллена Айверсона и Деррик Роуза, так не приблизившихся к Кубку Ларри О’Брайана. Однако в последние 10 лет MVP становятся абсолютно выдающиеся игроки, которые своей игрой показывали если не доминацию, то серьезное превосходство над другими игроками лиги.