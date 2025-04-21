Когда не спасёт даже Йокич. «Денвер» отыскал орудие, которое может позволить взять титул?

Когда во время первой игры серии с «Клипперс» Расселл выдал то, что можно назвать его фирменным перформансом: дикий, хаотичный и рваный, но в итоге — чертовски полезный. Он провёл больше всех времени среди игроков скамейки, оказался на паркете в ключевой момент вместо Майкла Портера-младшего и стал одним из тех, кто перевернул концовку в пользу «Наггетс». При этом — 5 из 17 с игры, куча ошибок, несколько странных решений в атаке и всё тот же хаос, который работает на него и на команду. За пару секунд до конца четвёртой четверти — точный трёхочковый из угла. В овертайме — украденный мяч, который фактически поставил точку в матче. Это не про сухие цифры, это про влияние.