«Набирают шесть очков, просят $600 тысяч» Студенты-баскетболисты в США совсем зажрались?

С комментарием по этому поводу недавно выступил защитник «Атланты Хоукс» Теренс Мэнн. «Ситуация действительно тяжёлая. Есть ребята, которые в среднем за игру набирают шесть очков и делают два подбора, и при этом запрашивают от $ 500 тыс. до 600 тыс. Именно столько они просят. Но вы же не так хороши». Вторит Мэнну и легенда НБА Чарльз Баркли: «Руководство NCAA — самые тупые люди в мире. Просто болваны. Они уже разрушили студенческий спорт из-за NIL. Я не против того, чтобы игроки зарабатывали деньги. Однако сейчас всё это похоже на какой-то дикий запад». Ещё больше Баркли разозлил тот факт, что трансферный портал открывался аккурат в период «Мартовского безумия» (плей-офф NCAA). Вместо того чтобы думать о победе в главном событии года, молодые игроки начинают закидывать удочки, чтобы выцепить что-то пожирнее на следующий год. Вся культура студенческого спорта перечёркивается, а на первый план выходит чистый прагматизм.