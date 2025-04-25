Тренд на переезд: почему Ермаков принял решение развивать свой талант в США

— Я предполагаю, что теперь в целом у молодых талантливых игроков (а Илья — один из топовых молодых баскетболистов Европы) будет тренд на переезд в NCAA, — продолжил специалист. — Условия игры сильно изменились. Когда я уехал из США в 1997 году, закончив университет, то система была старая и позволяла работать на развитие игроков. Они брали ребят и понимали, что они задержатся у них на четыре сезона. И на выходе будут более готовы к мужскому баскетболу. Затем тренд сильно изменился. На это сильно повлияли руководители и главный тренер Кентакки. Когда они брали игрока, давали ему по 30 минут игрового времени, и его драфтовали за то, что из него должно вырасти. И в итоге этими людьми, даже которых выбирали в первом раунде, заполнилась G-лига. Они просто не могли себя проявить, у них не было набора умений, за счет которых они могли играть в мужской баскетбол. Плюс не каждый справлялся с испытанием большими деньгами, с выбором правильного окружения. И сейчас поскольку в NCAA появились дополнительные деньги, университеты занялись тренерским штабами и, как следствие, качественной подготовкой игроков. В штабе Кевина Янга в BYU 10 тренеров. На индивидуальной тренировке Егора [Демина] ему ассистировали шесть тренеров.