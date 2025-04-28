«Лейкерс» проиграли «Миннесоте» и находятся в матче от вылета из плей-офф

Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 116:113 (28:32, 33:26, 23:36, 32:19) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Энтони Эдвардс из «Миннесоты», на счету которого 43 очка, его партнер по команде Джейден Макдэниелс оформил дабл-дабл (16 очков, 11 подборов). В составе проигравших больше всех очков набрал Лука Дончич (38), Леброн Джеймс отметился дабл-даблом (27 очков, 12 подборов).