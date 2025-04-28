«Лейкерс» проиграли «Миннесоте» и находятся в матче от вылета из плей-офф

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. «Миннесота Тимбервулвз» дома обыграла «Лос-Анджелес Лейкерс» в четвертом матче серии ⅛ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 116:113 (28:32, 33:26, 23:36, 32:19) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Энтони Эдвардс из «Миннесоты», на счету которого 43 очка, его партнер по команде Джейден Макдэниелс оформил дабл-дабл (16 очков, 11 подборов). В составе проигравших больше всех очков набрал Лука Дончич (38), Леброн Джеймс отметился дабл-даблом (27 очков, 12 подборов).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Миннесоты». Следующий матч противостояния состоится 1 мая по московскому времени.