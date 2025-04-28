За что следует любить Энтони Эдвардса, а за что — нет?

Все эти выходки — часть широкой картины под именем Энтони Эдвардс. За хайлайтами скрывается парень, который не всегда держит себя в руках. В сезоне-2024/2025 он уже отдал лиге больше $ 285 тыс. штрафов: за разговор с арбитрами, за мат в прямом эфире, за жестикуляцию в сторону фанатов. В январе он «прилетел» на $ 50 тыс. за неприличный знак судье, в декабре — на сотку за откровенную ругань перед камерами. В марте словил удаление и ещё один штраф за мяч, запущенный в трибуны. Пять дисциплинарок за один сезон — и почти все не за игру, а за характер.