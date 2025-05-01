«Лейкерс» с Леброном Джеймсом второй год подряд вылетели в первом раунде плей-офф НБА

В четвертьфинале плей-офф «Миннесота» сыграет с победителем серии между «Хьюстоном» и «Голден Стэйт». На данный момент счет в серии 3−2 в пользу «Голден Стэйт». Также в четвертьфинале встретятся «Кливленд» и «Индиана». «Бостон» и «Оклахома» ожидают своих соперников по плей-офф.