«Лейкерс» с Леброном Джеймсом второй год подряд вылетели в первом раунде плей-офф НБА

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 96:103 проиграл «Миннесоте» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал игрок «Лейкерс» Лука Дончич, на счету которого 28 очков. В активе его одноклубника Леброна Джеймса 22 очка. В составе «Миннесоты» дабл-дабл оформил Руди Гобер (27 очков + 24 подбора).
«Миннесота» выиграла серию до четырех побед со счетом 4−1. В прошлом сезоне «Лейкерс» также вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв в пяти матчах «Денверу» (1−4). По итогам регулярного чемпионата «Лейкерс» заняли третье место в Западной конференции, «Миннесота» расположилась в таблице на шестой строчке.
В четвертьфинале плей-офф «Миннесота» сыграет с победителем серии между «Хьюстоном» и «Голден Стэйт». На данный момент счет в серии 3−2 в пользу «Голден Стэйт». Также в четвертьфинале встретятся «Кливленд» и «Индиана». «Бостон» и «Оклахома» ожидают своих соперников по плей-офф.
Действующим победителем плей-офф НБА является «Бостон». В финальной серии команда одержала победу над «Далласом» (4−1).