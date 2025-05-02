Самый побеждающий тренер в истории НБА Грегг Попович завершил карьеру

Грегг Попович решил завершить тренерскую карьеру, в следующем сезоне он перейдет на постоянную должность президента «Сан-Антонио Сперс» по баскетбольным операциям. Об этом сообщает ESPN.
Поповичу 76 лет, он был главным тренером «Сперс» с сезона 1996/97. Попович является самым успешным тренером в истории НБА, одержав 1422 победы в регулярных чемпионатах и выиграв с командой пять чемпионств.
Попович также является трехкратным обладателем награды тренеру года в НБА, по этому показателю он делит лидерство с Доном Нельсоном и Пэтом Райли.
2 ноября Попович перенес легкий инсульт и не вернулся на свою должность в течение сезона. Его помощник Митч Джонсон руководил командой, которая с 31 победой и 45 поражениями не вышла в плей-офф.