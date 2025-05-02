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Самый побеждающий тренер в истории НБА Грегг Попович завершил карьеру

Руководивший «Сан-Антонио Сперс» с 1996 года Попович перейдет на должность президента клуба. По ходу нынешнего сезона 76-летний тренер перенес инсульт.

Источник: Getty Images

Грегг Попович решил завершить тренерскую карьеру, в следующем сезоне он перейдет на постоянную должность президента «Сан-Антонио Сперс» по баскетбольным операциям. Об этом сообщает ESPN.

Поповичу 76 лет, он был главным тренером «Сперс» с сезона 1996/97. Попович является самым успешным тренером в истории НБА, одержав 1422 победы в регулярных чемпионатах и выиграв с командой пять чемпионств.

Попович также является трехкратным обладателем награды тренеру года в НБА, по этому показателю он делит лидерство с Доном Нельсоном и Пэтом Райли.

2 ноября Попович перенес легкий инсульт и не вернулся на свою должность в течение сезона. Его помощник Митч Джонсон руководил командой, которая с 31 победой и 45 поражениями не вышла в плей-офф.