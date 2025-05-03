Он бы и СССР развалил, если б захотел. Но выбрал НБА и устроил там полную перезагрузку

А вот слушать самого Поповича хотели все — от новичков до титанов лиги. Он всегда был совестью НБА, даже когда лиге это было неудобно. Говорил вслух о расизме, боролся с социальной несправедливостью, поддерживал фонды и программы для бездомных — и делал это не ради пиара, а по зову сердца. Про то, как в промозглом Торонто он без лишних слов снял с себя кожаную куртку и отдал её замёрзшему бездомному, стало известно только потому, что кто-то случайно его узнал. Он не размахивал добрыми делами, не пытался выглядеть святым — просто поступал так, как считал правильным.