«Хьюстон» сравнял счет в серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт»

«Хьюстон» сравнял счет в серии до четырех побед — 3−3. Седьмая и решающая встреча между командами пройдет в Хьюстоне в ночь на 5 мая по московскому времени. Победитель этого противостояния во втором раунде встретится с «Миннесотой Тимбервулвз».