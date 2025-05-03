«Хьюстон» сравнял счет в серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт»

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Клуб «Хьюстон Рокетс» на выезде обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Сан-Франциско и завершилась поражением хозяев со счетом 107:115 (21:25, 27:28, 36:33, 23:29). В составе «Хьюстона» больше всех очков набрал Фред Ванвлит (29), также дабл-дабл сделал Алперен Шенгюн (21 очко, 14 подборов). У «Голден Стэйт» самым результативным стал Стефен Карри (29 очков).
«Хьюстон» сравнял счет в серии до четырех побед — 3−3. Седьмая и решающая встреча между командами пройдет в Хьюстоне в ночь на 5 мая по московскому времени. Победитель этого противостояния во втором раунде встретится с «Миннесотой Тимбервулвз».