Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин Голдин получил приглашение на драфт‑комбайн НБА

Российский баскетболист Голдин получил приглашение на драфт‑комбайн НБА.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россиянин Владислав Голдин включен в число 75 баскетболистов, которые были приглашены на драфт-комбайн Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает пресс-служба лиги в соцсети Х.

Драфт-комбайн НБА — система просмотра и тестирования игроков, которая проводится перед ежегодным драфтом лиги. Во время драфт-комбайна баскетболисты проходят медицинские тесты, им делают антропометрические замеры, игроки выполняют различные спортивные тесты и броски, а также играют 5×5. С 2024 года процедура стала обязательной для игроков, которые претендуют на попадание в лигу.

Драфт-комбайн 2025 года пройдет в Чикаго с 11 по 18 мая.

Голдин в прошедшем сезоне выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия».