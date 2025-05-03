Россиянин Голдин получил приглашение на драфт‑комбайн НБА

Драфт-комбайн НБА — система просмотра и тестирования игроков, которая проводится перед ежегодным драфтом лиги. Во время драфт-комбайна баскетболисты проходят медицинские тесты, им делают антропометрические замеры, игроки выполняют различные спортивные тесты и броски, а также играют 5×5. С 2024 года процедура стала обязательной для игроков, которые претендуют на попадание в лигу.