Лиллард перенес операцию на ахилловом сухожилии

Баскетболист получил травму утром понедельника по московскому времени в первой четверти четвертой игры серии первого раунда плей-офф НБА против «Индианы Пэйсерс» (103:129). По итогам серии «Милуоки» уступил со счетом 1−4 и завершил сезон.