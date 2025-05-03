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Лиллард перенес операцию на ахилловом сухожилии

Баскетболист Милуоки Лиллард перенес операцию на ахилловом сухожилии.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» американец Дэмиан Лиллард, которому ранее был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия на левой ноге, успешно перенес операцию, сообщает ESPN.

Баскетболист получил травму утром понедельника по московскому времени в первой четверти четвертой игры серии первого раунда плей-офф НБА против «Индианы Пэйсерс» (103:129). По итогам серии «Милуоки» уступил со счетом 1−4 и завершил сезон.

В марте сообщалось, что Лиллард выбыл из строя из-за тромбоза глубоких вен голени, от которого излечился за три недели.

Лилларду 34 года. В текущем сезоне девятикратный участник Матча всех звезд НБА в среднем за игру набирал 24,9 очка, делал 7,1 передачи и 4,7 подбора.