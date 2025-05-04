«Денвер» победил «Клипперс» в седьмом матче серии плей-офф НБА

Встреча в Денвере завершилась со счетом 120:101 (21:26, 37:21, 35:19, 27:35) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками матча стали Аарон Гордон («Денвер») и Кавай Леонард («Клипперс»), на счету которых по 22 очка. Центровые команд оформили по дабл-даблу: у Николы Йокича из «Наггетс» 16 очков и 10 подборов, у Ивицы Зубаца — 10 очков и 14 подборов.