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«Денвер» победил «Клипперс» в седьмом матче серии плей-офф НБА

«Денвер» сыграет с «Оклахомой» в четвертьфинале плей-офф НБА.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. «Денвер Наггетс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в решающем, седьмом матче серии ⅛ финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Денвере завершилась со счетом 120:101 (21:26, 37:21, 35:19, 27:35) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками матча стали Аарон Гордон («Денвер») и Кавай Леонард («Клипперс»), на счету которых по 22 очка. Центровые команд оформили по дабл-даблу: у Николы Йокича из «Наггетс» 16 очков и 10 подборов, у Ивицы Зубаца — 10 очков и 14 подборов.

«Денвер» выиграл серию со счетом 4−3 и сыграет в четвертьфинале с победителем регулярного чемпионата «Оклахома-Сити Тандер». В противостоянии команд встретятся два претендента на звание лучшего игрока сезона — Йокич и защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер.