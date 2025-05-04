Неудобная правда о Майкле Джордане. Он не святой, а манипулятор

Пиппен не стал ходить вокруг да около: «Последний танец» — не документалка, а просто шоу в честь Майкла. Сюжет выстроен так, чтобы каждый луч света падал только на Его Воздушество, а моменты, когда кто-то другой тащил команду или ломал себя ради победы, либо вырезаны, либо искажены. Взять хотя бы плей-офф-1994, когда Пиппен тащил «Буллз» без Джордана. Его знаменитый отказ выходить на решающую атаку в матче с «Никс» в сериале подаётся как ошибка, без малейшей попытки копнуть глубже. О том, что в том сезоне Пиппен был в топе кандидатов на MVP и выдал 55 побед с командой — ни слова. Видимо, это не вписывается в сценарий про одного-единственного героя.