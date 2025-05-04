«Милуоки» — дорогой труп с пульсом. Кажется, уход Адетокунбо будет неизбежным

Финансовая и игровая катастрофа после потери Лилларда выглядит особенно болезненно, если вспомнить, что за него «Бакс» отвалили не только Джру Холидэя, но и будущие драфт-пики, причём без всякой защиты. Один из них уже через год с большой вероятностью окажется в лотерее — подарок для соперников. Теперь следующий шанс на полноценный драфт у «Милуоки» появится только в 2028-м. Всё остальное время — «свапы» или уже утраченные активы. Это значит, клуб прикован к нынешнему составу: ни усилиться на драфте, ни «уйти в танк» ради перезагрузки не получится. Для сравнения: «Оклахома-Сити» купается в 15 пиках первого раунда до 2031-го, у «Бруклина» — четыре только в 2025-м. У «Бакс» — жалкий 47-й выбор в этом году. Вся философия франшизы строилась на принципе «здесь и сейчас», только вот «здесь» уже рассыпалось, а «сейчас» — момент, когда поезд ушёл.