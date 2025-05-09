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«Миннесота» сравняла счет в серии плей-офф НБА против «Голден Стэйт»

«Миннесота» обыграла «Голден Стэйт» во втором матче серии плей-офф НБА.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Голден Стэйт Уорриорз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Миннеаполисе и завершилась со счетом 117:93 (29:15, 27:24, 29:26, 32:28) в пользу хозяев. Самым результативным игроком в составе победителей стал Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл (24 очка + 11 передач). У «Голден Стэйт» 18 очков заработал Джонатан Куминга.

Счет в противостоянии до четырех побед стал равным — 1−1. Третья встреча пройдет на площадке «Уорриорз» в Сан-Франциско в ночь на 11 мая.