«Миннесота» сравняла счет в серии плей-офф НБА против «Голден Стэйт»

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Голден Стэйт Уорриорз» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Миннеаполисе и завершилась со счетом 117:93 (29:15, 27:24, 29:26, 32:28) в пользу хозяев. Самым результативным игроком в составе победителей стал Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл (24 очка + 11 передач). У «Голден Стэйт» 18 очков заработал Джонатан Куминга.
Счет в противостоянии до четырех побед стал равным — 1−1. Третья встреча пройдет на площадке «Уорриорз» в Сан-Франциско в ночь на 11 мая.