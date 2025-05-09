«Миннесота» сравняла счет в серии плей-офф НБА против «Голден Стэйт»

Встреча прошла в Миннеаполисе и завершилась со счетом 117:93 (29:15, 27:24, 29:26, 32:28) в пользу хозяев. Самым результативным игроком в составе победителей стал Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл (24 очка + 11 передач). У «Голден Стэйт» 18 очков заработал Джонатан Куминга.