Леброн, это же приговор! Джеймс уже не тот? Несколько упрямых фактов говорят об этом

Стоило «Лейкерс» проиграть в четвёртый раз «Миннесоте» и вылететь из плей-офф, как чуть ли не первое, на что переключилось внимание болельщиков калифорнийской команды, стало: «А что Леброн?» Нет, речь зашла не о том, что будет делать Джеймс, чтобы принести себе, а заодно и «Лос-Анджелесу» новое чемпионство в следующем сезоне. Вопрос, который на какое-то время был способен затмить поражение «озёрников», мог быть только один — завершит ли карьеру 40-летний Леброн? Его и задали. Ожидаемо Король не дал однозначного ответа, но сам факт появления такой темы на повестке лишний раз напоминает, что Джеймс не такой, каким был ещё хотя бы несколько лет назад.