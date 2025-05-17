В НБА будет новый чемпион! «Бостон» разбит, а «Нью-Йорк» впервые за 25 лет — в полуфинале

«Селтикс» даже не попытались дать бой. Ни намёка на камбэк, ни капли инстинкта самосохранения. Самая больная мозоль — задняя линия. Джру Холидэй за всю серию так и не понял, зачем он на паркете, а Деррик Уайт в важнейшем матче сезона просто растворился, набрав жалкие восемь очков. Всё это только добавило давления на Джейлена Брауна, который героически тянул одеяло атаки на себя, однако каждый его проход встречал двойной заслон и стальную хватку Митчелла Робинсона. Атака буксовала — и за ней поползла в тартарары и оборона. Уже к середине второй четверти стало понятно: «Бостон» приехал не на войну, а на экскурсию.