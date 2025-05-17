Ненавидим всеми. Руди Гобер вышвырнул из дома возлюбленную, которая спасала его репутацию

Спустя пару недель после злополучной публикации её страница в социальной сети стала местом не для милых семейных фото, а для настоящей исповеди. В откровенном посте Джулия выложила всю боль, одиночество и ощущение предательства на всеобщее обозрение. Она не стала разжёвывать детали драмы, однако дала понять однозначно: одна, вдали от родных, без поддержки, с малышом на руках и ещё одним на подходе. Финишировала она жёстко — пообещала защищать имя отца своих детей не из уважения, а потому что так велит материнский инстинкт. Вот такая любовь и такие войны.