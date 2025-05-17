Леброн Джеймс может сильно навредить «Лейкерс». Одним решением

Ставить всё на возрастную суперзвезду — это всегда игра с огнём. Однако в случае с Леброном вопрос уже не столько в его физике: даже в 40 он по-прежнему устраивает шоу на паркете, хотя эру одиночного героизма в плей-офф ему уже не вернуть. Проблема глубже — в цене этого удовольствия и её последствиях. Новый контракт Джеймса окончательно забетонирует финансовые цепи клуба, который и без того балансирует на грани экономической комы. На сезон-2025/2026 у «Лейкерс» перерасход по потолку зарплат уже почти $ 60 млн, и команда по уши увязла в налоговых ловушках. На данный момент у клуба всего $ 4,36 млн пространства в первой налоговой зоне и $ 16,2 млн — во второй. Для сравнения: только Леброн с Дончичем сжирают больше 63% всей зарплатной ведомости.