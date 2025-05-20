А если Яннис — в «Голден Стэйт»? Почему бы не удивить всех! Вопрос только в тонкостях

Обмен Янниса в «Уорриорз» звучит как материал для фантастического романа, но на самом деле это не так уж и безумно. У «Голден Стэйт» всё на мази: перспективная молодёжь, гибкость по ресурсам и амбиции размера с мост Золотые Ворота — со времён Дюранта они никуда не девались. В центре возможного трейда — Жонатан Куминга. За сезон парень из разочарования превратился в ходячую сенсацию: 22 года, атлетика на уровне супергероя, бросок подтянул, в защите злой. Такой актив нужен любой команде, что задумалась о перестройке или смене курса.