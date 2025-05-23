Клуб НБА дважды знатно облажался в своей истории. Как такое вообще возможно?

В НБА хватает неудачников и тех, кто разбрасывается перспективами. Но есть особая категория — «Шарлотт Хорнетс». Это не просто хроническое невезение — это энциклопедия стратегических провалов. Один раз промахнуться — бывает. Два — тревожный звоночек. Однако вот дважды за 20 лет заполучить будущего MVP и тут же подарить его на блюдечке? Такое даже сценаристы не придумают — это уже грустная реальность.