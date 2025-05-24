«Нью-Йорк» спасёт только чудо. В финал НБА ещё никто не выходил из такой ситуации

Сегодня у «Индианы» есть глубина и баланс, а у «Никс» — лишь упрямая вера в лучшее. Причём теперь она связана только с выездом, ведь третья игра пройдёт в Индианаполисе, где «Пэйсерс» в этом плей-офф уступили лишь один раз (4−1). Если «Никс» не найдут способ перезапустить себя, серия может закончиться раньше, чем кто-либо ожидал. И только финальная сирена расставляет всё по местам: 114:109 — «Индиана» во второй раз празднует победу в Нью-Йорке и теперь ведёт в серии 2−0.