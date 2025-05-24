Стали известны имена вошедших в первую символическую сборную сезона НБА

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, а также форварды «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтик» Яннис Адетокунбо и Джейсон Тейтум вошли в первую символическую сборную сезона-2024/25 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице лиги в соцсети Х.