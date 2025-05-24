Стали известны имена вошедших в первую символическую сборную сезона НБА

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, а также форварды «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтик» Яннис Адетокунбо и Джейсон Тейтум вошли в первую символическую сборную сезона-2024/25 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице лиги в соцсети Х.
Также в пятерку вошли защитники Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») и Шэй Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
Вторую сборную сезона составили защитники Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), а также форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и центровой «Кливленд Кавальерс» Эван Мобли.
Третья сборная состоит из: защитников Кейда Каннингема («Детройт Пистонс»), Тайриза Халибертона («Индиана Пэйсерс»), Джеймса Хардена («Лос-Анджелес Клипперс»), Джейлена Уильямса («Оклахома-Сити Тандер»), также в состав вошел Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»).