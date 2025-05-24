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Айзея Томас раскритиковал тактику тренера «Нью-Йорк Никс» Тома Тибодо

Бывший игрок лиги Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА) Айзейя Томас раскритиковал тактику главного тренера «Нью-Йорк Никс» Тома Тибодо, который вместе со своей командой потерпел два подряд поражения в домашних матчах против «Индианы» в рамках финальной серии.

Источник: Чемпионат.com

Бывший игрок лиги Национальной баскетбольной Ассоциации (НБА) Айзейя Томас раскритиковал тактику главного тренера «Нью-Йорк Никс» Тома Тибодо, который вместе со своей командой потерпел два подряд поражения в домашних матчах против «Индианы» в рамках финальной серии.

«Тибодо уступает очередному тренеру. С ним это случается каждый год. Они умирают, потому что он не доверяет резервистам», — написал Томас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что в ночь с 23 на 24 мая состоялся второй матч между «Никс» и «Индианой», который завершился со счётом 114:109 в пользу «Индианы». Следующий матч между ними состоится с 25 на 26 мая.