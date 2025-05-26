Личная трагедия героя плей-офф НБА. Его история — слёзы и стальной характер

В ночь с 25 на 26 мая Таунс снова вышел на площадку. Всё те же заветные «4:/13» на запястье, всё та же пустота на трибунах — там, где когда-то сидел его главный фанат. Но именно в этот день всё сложилось в единую картину. «Нью-Йорк» бился с «Индианой» за право остаться в плей-офф, и этот матч совпал с доминиканским Днём матери. Для Таунса это день памяти. Его мама, Жаклин Круз-Таунс, — доминиканка до мозга костей и фанатка «Никс» с бешеными глазами. Ирония судьбы: плей-офф, битва с сильным соперником, миллионы зрителей.