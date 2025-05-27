«Оклахома» вновь обыграла «Миннесоту» в полуфинальной серии плей-офф НБА

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. «Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Миннесоту Тимбервулвз» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 128:126 (37:30, 28:27, 25:28, 38:41) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Шей Гилджес-Александер из «Оклахомы», на счету которого 40 очков, а также 10 подборов. В составе проигравших больше всех очков набрал Никейл Александер-Уокер (23).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Оклахомы», которая является победителем регулярного чемпионата. Следующий матч состоится 28 мая в Оклахоме.