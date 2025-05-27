«Оклахома» вновь обыграла «Миннесоту» в полуфинальной серии плей-офф НБА

Встреча в Миннеаполисе завершилась со счетом 128:126 (37:30, 28:27, 25:28, 38:41) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Шей Гилджес-Александер из «Оклахомы», на счету которого 40 очков, а также 10 подборов. В составе проигравших больше всех очков набрал Никейл Александер-Уокер (23).