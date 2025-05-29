«Оклахома» вышла в финал НБА

Встреча в Оклахома-Сити завершилась со счетом 124:94 (26:9, 39:23, 23:30, 36:32) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным игроком стал Шей Гилджес-Александер, в активе которого 34 очка. У «Миннесоты» больше всех очков набрал Джулиус Рэндл (24).