«Оклахома» вышла в финал НБА

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. «Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Миннесоту Тимбервулвз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Оклахома-Сити завершилась со счетом 124:94 (26:9, 39:23, 23:30, 36:32) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным игроком стал Шей Гилджес-Александер, в активе которого 34 очка. У «Миннесоты» больше всех очков набрал Джулиус Рэндл (24).
Итоговый счет в серии до четырех побед — 4−1 в пользу «Оклахомы», являющейся победителем регулярного чемпионата и вышедшей в финал НБА впервые с 2012 года.
В финале команда встретится с победителем в паре «Нью-Йорк Никс» — «Индиана Пэйсерс». «Индиана» лидирует в серии со счетом 3−1.