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NCAA уничтожит баскетбол в Европе? Оклад Дёмина-студента — для Евролиги почти приговор

Студенческий турнир в США становится второй лигой мира? ФИБА и клубы решили его остановить.

Источник: Getty Images

Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) и раньше была как магнит для игроков со всего мира. Непередаваемая атмосфера, колоссальный интерес местных болельщиков, а главное — близость к НБА с прекрасной возможностью показать себя скаутам североамериканской лиги всегда являлись тем железным аргументом для молодых спортсменов, перебить который было непросто. С введением так называемого NIL (Name, Image and Likeness — «Имя, имидж и образ») студенты в США ко всем прочим преимуществам получили возможность зарабатывать солидные деньги. Как нетрудно догадаться, интерес к NCAA среди атлетов со всего мира с тех пор пошёл только вверх.

Если раньше молодые игроки, оканчивавшие клубные академии, только и думали, как бы пробиться в основную команду, то сейчас перед ними голубой океан — практически неограниченные возможности, которые предлагает огромный рынок Северной Америки. Громкой и показательной получилась недавняя история с самовольной отлучкой в разгар сезона молодого итальянского таланта Дама Сарра из «Барселоны». Парень отправился на некий Матч звёзд среди юниоров, который спонсируется Nike.

Следующий его шаг можно было предсказать — в качестве трамплина для перехода в НБА 18-летний игрок выбрал NCAA. Сарр будет представлять Университет Дьюка. «Дьюк был университетом моей мечты. В этом сезоне я смотрел много матчей NCAA, особенно — Дьюка. Я играл с Джабари Паркером, который учился в Дьюке. Когда у меня появился шанс туда поступить, я не мог им не воспользоваться. Моя конечная цель — играть в НБА. И нет лучшего места для этого, чем Дьюк», — говорил недавно Дам в интервью ESPN US.

Недавно стало известно, что за океан переберётся 17-летний талант из ЦСКА Илья Ермаков. Новость об NCAA сейчас действительно появляются всё чаще и чаще. Но главное, все эти переходы — лишь вершина айсберга. То, что видят все. Многие сделки с менее медийными, но при этом качественными молодыми игроками заключаются тихо, почти за закрытыми дверями. Появляются всё новые и