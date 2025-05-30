NCAA уничтожит баскетбол в Европе? Оклад Дёмина-студента — для Евролиги почти приговор

Следующий его шаг можно было предсказать — в качестве трамплина для перехода в НБА 18-летний игрок выбрал NCAA. Сарр будет представлять Университет Дьюка. «Дьюк был университетом моей мечты. В этом сезоне я смотрел много матчей NCAA, особенно — Дьюка. Я играл с Джабари Паркером, который учился в Дьюке. Когда у меня появился шанс туда поступить, я не мог им не воспользоваться. Моя конечная цель — играть в НБА. И нет лучшего места для этого, чем Дьюк», — говорил недавно Дам в интервью ESPN US.