Всё о россиянине Егоре Дёмине: главные факты к драфту НБА — 2025

Российскому болельщику стоит привыкнуть: Дёмин не похож ни на одного соотечественника, кто за последние 25 лет пробовал себя за океаном. Его путь начался в московской «Тринте» — крупнейшей баскетбольной академии города, откуда он ещё подростком отправился в мадридский «Реал». Там в нём разглядели не только явный талант, но и огромный потенциал для дальнейшего роста. Победа в юношеской лиге Испании и Евролиге, переход во вторую команду, дебют за основной состав в 17 лет — и всё это на фоне усиливающегося интереса со стороны скаутов. Но, пожалуй, главный выбор он сделал позже: вместо того чтобы ждать шанса в «Реале», он отправился в США. Такой осознанный шаг — редкость для европейских талантов, предпочитающих NCAA.