«Индиана» вновь вышла вперед в финале НБА против «Оклахомы»

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. «Индиана Пэйсерс» обыграла «Оклахома-Сити Тандер» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Индианаполисе, завершилась победой хозяев со счетом 116:107 (24:32, 40:28, 20:29, 32:18). Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Индианы» Беннедикт Матурин, набравший 27 очков. У «Оклахомы» больше всех очков на счету легкого форварда Джейлена Уильямса (26), также Чет Холмгрен оформил дабл-дабл (20 очков, 10 подборов).
Счет в финальной серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Индианы». Следующая игра пройдет в Индианаполисе в ночь на 14 июня по московскому времени.
«Индиана» ни разу в своей истории не завоевывала чемпионство в НБА. «Оклахома-Сити» выигрывала турнир в 1979 году, тогда команда называлась «Сиэтл Суперсоникс».