«Оклахома» обыграла «Индиану» и сравняла счет в финале НБА

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Клуб «Оклахома-Сити Тандер» обыграл «Индиану Пэйсерс» в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Индианаполисе, завершилась со счетом 111:104 (34:35, 23:25, 23:27, 31:17) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, в активе которого 35 очков. Самый ценный игрок регулярного чемпионата набрал 15 баллов менее чем за 5 минут до конца четвертой четверти. Дабл-дабл из 14 очков и 15 подборов оформил его одноклубник Чет Холмгрен. У хозяев 20 баллов набрал Паскаль Сиакам.
«Оклахома» сравняла счет в серии до четырех побед — 2−2. Пятый матч финала НБА пройдет в Оклахома-Сити в ночь на 17 июня по московскому времени.
«Индиана» ни разу в своей истории не завоевывала чемпионство в НБА. «Оклахома» выигрывала турнир в 1979 году, тогда команда называлась «Сиэтл Суперсоникс».