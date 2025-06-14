«Оклахома» обыграла «Индиану» и сравняла счет в финале НБА

Встреча, прошедшая в Индианаполисе, завершилась со счетом 111:104 (34:35, 23:25, 23:27, 31:17) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, в активе которого 35 очков. Самый ценный игрок регулярного чемпионата набрал 15 баллов менее чем за 5 минут до конца четвертой четверти. Дабл-дабл из 14 очков и 15 подборов оформил его одноклубник Чет Холмгрен. У хозяев 20 баллов набрал Паскаль Сиакам.