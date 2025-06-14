Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Оклахома» обыграла «Индиану» и сравняла счет в финале НБА

Клуб «Оклахома» обыграл «Индиану» и сравнял счет в финале НБА.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Клуб «Оклахома-Сити Тандер» обыграл «Индиану Пэйсерс» в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Индианаполисе, завершилась со счетом 111:104 (34:35, 23:25, 23:27, 31:17) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, в активе которого 35 очков. Самый ценный игрок регулярного чемпионата набрал 15 баллов менее чем за 5 минут до конца четвертой четверти. Дабл-дабл из 14 очков и 15 подборов оформил его одноклубник Чет Холмгрен. У хозяев 20 баллов набрал Паскаль Сиакам.

«Оклахома» сравняла счет в серии до четырех побед — 2−2. Пятый матч финала НБА пройдет в Оклахома-Сити в ночь на 17 июня по московскому времени.

«Индиана» ни разу в своей истории не завоевывала чемпионство в НБА. «Оклахома» выигрывала турнир в 1979 году, тогда команда называлась «Сиэтл Суперсоникс».