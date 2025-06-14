О чём больше всего сожалеет Майкл Джордан

Он не сумел изменить судьбу новой команды, не вывел её в плей-офф, не стал тем, кто вдохнёт в неё новую жизнь. В итоге он остался просто отличным, опытным игроком, от которого все по-прежнему ждали невозможного. В этом и заключался его внутренний конфликт: всю жизнь он поднимал планку так высоко, что самому стать выше её в новых обстоятельствах оказалось невозможным. А быть просто хорошим — это никогда не было в его стиле.