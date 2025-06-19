Совладелец «Челси» купит клуб НБА «Лейкерс» за $10 миллиардов, пишут СМИ

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Совладелец лондонского футбольного клуба «Челси» Марк Уолтер купит клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» за 10 миллиардов долларов, сообщает ESPN.
По информации источника, Уолтер практически договорился о сделке с семьей Басс, владеющей «Лейкерс». Продажа клуба из Лос-Анджелеса станет самой дорогой в истории американского профессионального спорта. Джимми Басс после продажи «Лейкерс» сохранит свою должность управляющего командой.
«Лейкерс» принадлежат семье Басс с 1979 года. За период их управления команда завоевала 11 чемпионств в НБА.
Уолтер является акционером «Лейкерс» с 2021 года, тогда он получил преимущественное право на приобретение контрольного пакета акций команды. В мае 2022 года Уолтер в консорциуме с Тоддом Боэли, Хансйоргом Виссом и акционерной фирмой Clearlake Capital приобрел лондонский «Челси», которым до этого владел российский предприниматель Роман Абрамович. Уолтер также является совладельцем бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс».