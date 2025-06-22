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«Похоже на веганский храм». Вембаньяма — о жизни в Шаолине

21-летний звёздный французский баскетболист Виктор Вембаньяма, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», рассказал о своём опыте в Шаолиньском храме, в котором он жил на протяжении 10 дней.

Источник: Чемпионат.com

21-летний звёздный французский баскетболист Виктор Вембаньяма, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», рассказал о своём опыте в Шаолиньском храме, в котором он жил на протяжении 10 дней.

"Это был отличный опыт. Моя цель состояла в том, чтобы заставить своё тело выполнять то, к чему оно не привыкло, и выйти на новый уровень понимания себя — своей скорости и силы. Это, вероятно, настолько сильно отличалось от того, к чему я привык.

Кунг-фу я занимался ежедневно. Это было похоже на веганский храм, монастырь… Я был изолирован", — приводит слова Вембаньямы издание New York Times.