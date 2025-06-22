«Похоже на веганский храм». Вембаньяма — о жизни в Шаолине

"Это был отличный опыт. Моя цель состояла в том, чтобы заставить своё тело выполнять то, к чему оно не привыкло, и выйти на новый уровень понимания себя — своей скорости и силы. Это, вероятно, настолько сильно отличалось от того, к чему я привык.