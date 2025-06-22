Баскетбольный тренер из США поддержал Трампа в вопросах миграции и конфликта с Ираном

Я молюсь и верю, что он будет работать на благо всех американцев, объединяя нас как единую нацию под властью бога! У него невероятные инстинкты, такие инстинкты, которые, я думаю, исторически войдут в историю как у одного из величайших лидеров в мировой истории. Если Ближний Восток станет безопаснее и сильнее… посмотрите, какой динамичной в плане своего развития страной является Израиль. Посмотрите на все эти высокие технологии и разработки. Посмотрите на всё это богатство.