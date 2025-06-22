Тот самый седьмой матч — легенда НБА. А вы не забыли, как это было?

И вот впереди новое событие: в ночь на понедельник нас ждёт 20-я седьмая встреча финала — «Индиана Пэйсерс» против «Оклахома-Сити Тандер». Возможно, мы станем свидетелями рождения новой легенды, ещё одной главы в вечной истории седьмых матчей НБА. Каждый из них — как спрессованное время, за 48 минут вмещающее целую баскетбольную эпоху. Пока болельщики вновь и вновь смотрят блок Леброна и бросок Кайри, история не стоит на месте. Быть может, совсем скоро у нас появится повод задуматься: а какую седьмую встречу теперь можно считать величайшей? Но финал 2016 года навсегда останется особенным. Его не забудут.