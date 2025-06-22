Громкий обмен в НБА! Кевин Дюрант снова меняет команду и думает о чемпионстве

Для «Хьюстона» этот обмен означает ещё и решение проблемы самой уязвимой позиции — создания броска с дриблинга. В прошлом сезоне команда занимала лишь 27-е место по эффективности подобных бросков и 24-е — по джамперам в целом. Теперь же в составе появился игрок, который возглавлял лигу по количеству очков, набранных в изоляциях. Качественный скачок для атакующего потенциала команды. У «Рокетс» появляется возможность не только следовать игровой схеме, но и в ключевые моменты доверять мяч тому, кто способен превратить любой эпизод в результативный.