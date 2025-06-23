«Оклахома» закрыла лавочку звездных проектов. НБА теперь выбирает сплоченность

Финальная серия с «Индианой» стала испытанием не по именам, а по характеру. Седьмая игра могла обернуться иначе, если бы не травма Тайриза Халибёртона. Лидер «Пэйсерс» провёл на площадке всего несколько минут: при попытке обыграть ШГА один в один он упал без контакта — последствия прежней травмы икроножной мышцы, теперь подозрение на ахилл. Без него «Индиана» сражалась до конца, но на подвиг сил не хватило. На протяжении всего плей-офф «Пэйсерс» были командой-загадкой: рекордные пять камбэков с «-15», три победы на последних минутах. И в финале они были близки к сенсации — выиграли первый матч, сделали рывок в третьей игре, едва не вернулись с «-22» в решающей четверти седьмого матча. Но у «Оклахомы» был свой ответ: не паника, а хладнокровие. Не всплески, а системность.