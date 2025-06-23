Кевин Дюрант — в «Хьюстоне». Разбираемся: зачем, почему и каким образом

Четыре года назад «Рокетс» начали всё с чистого листа после расставания с Харденом. Сначала было непросто, затем наступил период рутины, потом стало интересно. А теперь всё оказалось по-настоящему серьёзно. У «Хьюстона» не просто новая звезда, а система, в которую эта звезда органично вписана, а не приклеена наспех. Может быть, уже в ближайшем сезоне клуб не доберётся до финала, однако то, как тщательно они подошли к перестройке, как грамотно распределили риски и сохранили ресурсы на будущее — это уже достойно уважения. История про «всё, а потом ещё больше».