В какой команде НБА Егору Дёмину будет лучше всего?

«Юта» — это открытый проект, который будет строиться практически с нуля. Уже этим летом, скорее всего, команда расстанется с одним или даже двумя игроками задней линии — Коллином Секстоном и Джорданом Кларксоном. Это откроет перед Дёминым простор: он получит мяч, игровое время и шанс стать лицом будущей команды. Да, победы придут не сразу, но зато Егор будет стабильно играть, а вокруг него постепенно начнут выстраивать систему. Такой привилегии не получал ни один россиянин в истории НБА.