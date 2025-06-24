Халибертон перенес операцию после разрыва ахилла

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Баскетболист «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибертон, которому ранее диагностировали разрыв ахиллова сухожилия правой ноги, сообщил, что перенес операцию.
Защитник получил травму в решающем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Оклахома-Сити Тандер» (91:103). На седьмой минуте первой четверти при попытке прорваться к кольцу соперника Халибертон без какого-либо контакта упал на паркет. Он покинул площадку с помощью одноклубников.
«Словами не передать боль. Разочарование непостижимо. Я всю жизнь работал, чтобы достичь этого момента. И вот как все заканчивается. Теперь, когда мне сделали операцию, я хотел бы сосчитать, сколько раз люди сказали мне, что я вернусь более сильным. Какое банальное выражение, это отстой. Нога сейчас лежит мертвым грузом, ментально это тяжело», — написал Халибертон в соцсети Х.
Халибертону 25 лет. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата он набирал в среднем за матч 18,6 очка, а также делал 3,5 подбора и 9,2 передачи. Его статистика в плей-офф — 17,3 очка, 5,3 подбора и 8,6 передачи.