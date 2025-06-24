Халибертон перенес операцию после разрыва ахилла

«Словами не передать боль. Разочарование непостижимо. Я всю жизнь работал, чтобы достичь этого момента. И вот как все заканчивается. Теперь, когда мне сделали операцию, я хотел бы сосчитать, сколько раз люди сказали мне, что я вернусь более сильным. Какое банальное выражение, это отстой. Нога сейчас лежит мертвым грузом, ментально это тяжело», — написал Халибертон в соцсети Х.