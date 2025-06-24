Вынужденные перемены. Зачем «Бостон» обменял игрока, которого совсем недавно приобрёл?

Конечно, существует и другой вариант: Холидэй рассматривается не как долгосрочное усиление, а как актив для будущего обмена. Возможно, «Портленд» надеется, что опытный защитник хорошо проявит себя в начале сезона, напомнит о своих лучших качествах и вызовет интерес у команд-претендентов на титул. Подобный сценарий уже реализовывался ранее. Однако тогда Холидэй только что был выбран на Матч всех звёзд, а теперь у него контракт до 37 лет — и нет гарантии, что кто-то захочет расстаться даже с пиком первого раунда ради такого варианта.