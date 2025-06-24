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Леброн назвал игрока НБА, которого поставил в пример сыновьям Бронни и Брайсу

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о послании, которое он отправил двум сыновьям, Бронни и Брайсу, в июне прошлого года.

Источник: Чемпионат.com

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о послании, которое он отправил двум сыновьям, Бронни и Брайсу, в июне прошлого года. Леброн рассказал о профессиональном пути атакующего защитника «Бостон Селтикс» Деррика Уайта.

«Не имел рейтинга в старшей школе, не получал спортивную стипендию, три года играл во втором дивизионе, а теперь является чемпионом НБА в составе одной из лучших команд. Этого парня зовут Деррик Уайт. Моё послание им было таким — путь к успеху у всех разный, так что оставайтесь терпеливыми». Таким было мое послание моим парням в прошлом году", — сказал Леброн в подкасте Mind the Game.