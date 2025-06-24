Леброн назвал игрока НБА, которого поставил в пример сыновьям Бронни и Брайсу

«Не имел рейтинга в старшей школе, не получал спортивную стипендию, три года играл во втором дивизионе, а теперь является чемпионом НБА в составе одной из лучших команд. Этого парня зовут Деррик Уайт. Моё послание им было таким — путь к успеху у всех разный, так что оставайтесь терпеливыми». Таким было мое послание моим парням в прошлом году", — сказал Леброн в подкасте Mind the Game.