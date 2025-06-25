Владельцы «Лейкерс» подтвердили рекордную сделку по продаже клуба

«С того дня, как наш отец приобрел “Лейкерс”, мы были полны решимости создать то, чего заслуживает и требует Лос-Анджелес: команду, которая стремится постоянно побеждать, делая это с энтузиазмом и своим стилем. Со временем я очень хорошо узнала Марка и была рада, что он разделяет те же ценности. В течение последних четырех лет Марк был для нас отличным партнером, и мы рады работать с ним, чтобы приумножить выдающееся наследие “Лейкерс”, — заявила Джини Басс, комментарий которой приводит ESPN.