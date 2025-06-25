Владельцы «Лейкерс» подтвердили рекордную сделку по продаже клуба

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владельцы клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» подтвердили, что в скором времени планируют завершить сделку по продаже контрольного пакета акций клуба.
Ранее СМИ сообщили, что совладелец лондонского футбольного клуба «Челси» Марк Уолтер купит «Лейкерс» за 10 миллиардов долларов. Продажа станет самой дорогой в истории американского профессионального спорта. С 1979 года «Лейкерс» принадлежат семье Басс. За период их управления команда завоевала 11 чемпионств в НБА. По информации СМИ, Джимми Басс после продажи клуба сохранит должность управляющего командой.
«С того дня, как наш отец приобрел “Лейкерс”, мы были полны решимости создать то, чего заслуживает и требует Лос-Анджелес: команду, которая стремится постоянно побеждать, делая это с энтузиазмом и своим стилем. Со временем я очень хорошо узнала Марка и была рада, что он разделяет те же ценности. В течение последних четырех лет Марк был для нас отличным партнером, и мы рады работать с ним, чтобы приумножить выдающееся наследие “Лейкерс”, — заявила Джини Басс, комментарий которой приводит ESPN.
По информации телеканала, Уолтер приобретет контрольный пакет акций «Лос-Анджелес Лейкерс» в третьем или четвертом квартале 2025 года.
Уолтер является акционером «Лейкерс» с 2021 года, тогда он получил преимущественное право на приобретение контрольного пакета акций команды. В мае 2022 года американец в консорциуме с Тоддом Боэли, Хансйоргом Виссом и акционерной фирмой Clearlake Capital приобрел лондонский «Челси», которым до этого владел российский предприниматель Роман Абрамович. Уолтер также является совладельцем бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс».